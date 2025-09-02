Aydın'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı
Efeler ilçesinde Pınardere Mahallesi'nde çıkan zeytinlik yangını, 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası bir kadın zeytin bahçesinin zarar görmesi nedeniyle sinir krizi geçirdi.
Haber - Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel