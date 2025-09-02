Aydın'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi'ndeki zeytinlik yangını, 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, zeytin bahçesi zarar gören bir kadın sinir krizi geçirdi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
