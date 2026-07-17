Haberler

Yüzerken Sürüklenen Kadın Kurtarıldı

Yüzerken Sürüklenen Kadın Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası'nda yüzmek için denize giren K.A., farkında olmadan kıyıdan 2 deniz mili açıldı. Devriye botu tarafından fark edilen kadın, can simidi yardımıyla kurtarıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüzmek için girdiği kıyıdan farkında olmadan uzaklaşan kadın kurtarıldı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemiadamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, KB-0901 borda numaralı Şehit Başkomiser Yaşar Aykaç isimli botla devriye esnasında açıkta bir kadını fark etti.

Kişinin yanına giden ekipler, kıyıdan 2 deniz mili uzaklıktaki kadının yorgun olduğunu görünce can simidi uzattı.

Tekneye alınan K.A. isimli kadının, ifadesinde, kıyıda yüzdüğünü, bu kadar uzağa açıldığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

K.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'dan Salah paylaşımı

Tüm dünya bu transferi konuşur! Süper Lig devinden Salah paylaşımı
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Bakanlık devreye girdi, tutuklanan doktorla ilgili yeni karar geldi
TFF'den ortalığı karıştıran iddiaya jet hızında yalanlama: Futbolun doğasına aykırı

TFF'den ortalığı karıştıran iddiaya jet hızında yalanlama
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi

Ahbap soruşturmasında flaş gelişme: Bahis yazışmaları dosyada!
Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

İnanılmaz! Bursaspor dünyaca ünlü golcüyü resmen kadrosuna kattı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı