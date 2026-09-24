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Aydın'da yolcu otobüsü kamerasına yansıyan kazada otomobilin çarptığı kadın öldü

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Aydın'da yolcu otobüsü kamerasına yansıyan kazada otomobilin çarptığı kadın öldü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 40 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Aydın Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı; kaza, şehir içi yolcu otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gonca Sara (40), yaşamını yitirdi. O anlar, şehir içi yolcu otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Efeler ilçesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Ferhat Taş'ın kullandığı 34 KEA 426 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Sara'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sara, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehir içi yolcu otobüsünün araç içi kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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