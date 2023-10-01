Aydın'da yırtıcı kuş avlayan kişi yakalandı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda bir araç içinde yasa dışı yollarla avlanmış 2 atmaca ele geçirdi. El koyulan canlılar, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yakalanan kişiye idari işlem uygulandı.
Aydın'da kapan ve tuzaklarla yırtıcı kuş avlayan kişi yakalandı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda bir araç içinde yasa dışı yollarla avlanmış 2 atmaca ele geçirdi.
El koyulan canlılar, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Yakalanan kişiye idari işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Güncel