Aydın'da Yılbaşı Tedbirleri Alındı
Aydın'da yılbaşı etkinlikleri için 5 bin 76 güvenlik güçü sahada görev yapıyor. Jandarma ve polis, vatandaşların yeni yılı huzur içinde karşılaması için önlemler alıyor.
AYDIN'da yılbaşı etkinlikleri kapsamında kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kent merkezinde polis, kırsal bölgelerde ise jandarma ekipleri görev yaparken, toplam 5 bin 76 güvenlik gücü sahada yer aldı.
Aydın İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu ile İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapan personeli ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Çarıkcıoğlu ve Erdoğan, görev başındaki ekiplerle sohbet edip yeni yıllarını kutladı. Yetkililer, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılaması için alınan tedbirlerin yılbaşı gecesi boyunca aralıksız süreceğini belirtti.