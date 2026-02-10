Haberler

Aydın'da evlerinde öldürülen yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, evlerinde bıçaklanarak öldürülen 79 yaşındaki Nuran ve Turgut Çakaloğlu çifti son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Nuran (79) ve Turgut (79) Çakaloğlu çiftinin cenazesi Bey Camisi'ne getirildi.

Burada çiftin çocukları Serhat ve Ahmet Çakaloğlu taziyeleri kabul etti. Kardeşler, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından cenazeler, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Törene, çiftin yakınları ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de katıldı.

Cami avlusunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serhat ve Ahmet Çakaloğlu, olayın hunharca yapılmış bir cinayet olduğunu söyledi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Olayın meydana geldiği evin kapısında herhangi bir zorlama olmadığını belirleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çiftin, 5 Şubat akşamından itibaren dışarıda görülmediği öğrenildi.

Olay

Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'nde 8 Şubat'ta Nuran ve Turgut Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları kontrol için eve gitmişti.

Evde çifti yerde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, vücutlarında kesi izi bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

500


