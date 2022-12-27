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Yangında mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Nazilli ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan 70 yaşındaki kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nazilli ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan 70 yaşındaki kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi 179 Sokak'ta Gülser Peker'in ikamet ettiği 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle evinde mahsur kalan Peker, itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Peker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Nazilli İtfaiye Güncel Haberler

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