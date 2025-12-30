Haberler

Aydın'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Aydın'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Fadime Yavuz'un evinde ölü bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Aydın'ın Efeler ilçesinde 58 yaşındaki Fadime Yavuz evinde ölü bulundu.
  • Fadime Yavuz'un vücudunda darp veya kesi izi bulunmadı.
  • Fadime Yavuz'un cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Fadime Yavuz, evinde ölü olarak bulundu.

YAKINLARI DURUMU BİLDİRDİ

Meşrutiyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yavuz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, Yavuz'u hareketsiz halde buldu.

DARP İZİ YOK

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yavuz'un vücudunda herhangi bir darp veya kesi izi olmadığı belirlendi.

Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma: 3 polis şehit oldu
Dev banka altında rekor için tarih verdi

Dev banka altında rekor için tarih verdi! Bu rakam hayaller kurdurtur
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma: 3 polis şehit oldu
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor