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Aydın'da uyuşturucu soruşturmasında 71 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın'da uyuşturucu soruşturmasında Efeler ve Köşk'te 98 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eş zamanlı operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı, 27 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Aydın'da uyuşturucu bulunduran ve kullananlara yönelik operasyonda 71 zanlı gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu satın aldığı, kabul ettiği, bulundurduğu ya da kullandığı değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Efeler ve Köşk ilçelerinde 98 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 71 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, 27 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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