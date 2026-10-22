Aydın'da uyuşturucu soruşturmasında 71 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın'da uyuşturucu bulunduran ve kullananlara yönelik operasyonda 71 zanlı gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu satın aldığı, kabul ettiği, bulundurduğu ya da kullandığı değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Efeler ve Köşk ilçelerinde 98 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 71 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, 27 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA