Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda, 114 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda, 114 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.