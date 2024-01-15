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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda, 114 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 114 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Germencik Aydın Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

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