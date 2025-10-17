Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Aydın'da polisin düzenlediği operasyonda 500 gram metamfetamin ve 4 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler Mehmet Şirin Yavuzkılıç ve Mahir Nas tutuklandı.

AYDIN'da polisin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda toplam 500 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ile yakalanan Mehmet Şirin Yavuzkılıç (45) ile Mahir Nas (38) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Mehmet Şirin Yavuzkılıç ile Mahir Nas'ın ev ve otomobillerinde arama yapıldı. Aramalarda toplam 500 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler Yavuzkılıç ve Nas gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
