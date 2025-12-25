Aydın'da otomobildeki gizli bölmelerde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde bir otomobilde gizle bölümlere saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında bir araç durduruldu. Araçta bulunan sürücü G.V. (38) ile yolcular A.Ö. (41) ve A.M.'nin (43) şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapıldı. Yapılan aramada direksiyon simidinin korna bölümüne, araç içi aydınlatma paneline, vites konsolu küllük haznesine gizlenmiş halde esrar, uyuşturucu ecza, metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bahattin ALBAYRAK/AYDIN,