Aydın'da Ulaşım ve Tarih Projeleri Hayata Geçiyor

Aydın'da ulaşım altyapısını güçlendirmek ve tarihi belleğe katkı sağlamak amacıyla iki projenin hayata geçirileceği bildirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki trafik yoğunluğunu azaltmak için Yeni Dörtyol Kavşağı'na 1 kilometre uzunluğunda modern bir köprülü kavşak yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca desteklenen projenin 15 ayda tamamlanacağı, trafik akış hızının iki katına çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kentte ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla iş birliğiyle Aydın Tekstil Park Alanı'nda Milli Mücadele Müzesi kurulacak.

Müzenin, restorasyonu tamamlanan tarihi fabrikanın bir bölümünde hayata geçirileceği belirtilerek, "Müze, Kurtuluş Savaşı yıllarında Aydın ve Ege Bölgesi'nde verilen mücadeleyi gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olması beklenen müzede döneme ait belgeler, fotoğraflar, objeler ve dijital sunumlarla zenginleştirilmiş sergiler ile 3 boyutlu interaktif deneyim alanları yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.