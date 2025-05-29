Aydın'da Trafik Kazası: Kaldırımda Bekleyen Kişiye Çarpan Araç Mobilya Mağazasına Girdi

Aydın'da Trafik Kazası: Kaldırımda Bekleyen Kişiye Çarpan Araç Mobilya Mağazasına Girdi
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Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil, kaldırımda bekleyen bir kişiye çarptıktan sonra mobilya mağazasına daldı. Kazada sürücü ve yaya yaralandı, durum ciddiyetini koruyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarpan otomobil, mobilya mağazasına girdi.

Aydın Caddesi'nde ilerleyen Osman S'nin kullandığı 09 AHZ 005 plakalı otomobil, kaldırımda bekleyen Sabri S'ye çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra mobilya mağazasına girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Sabri S. yaralandı.

Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Osman S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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