Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00'da İzmir Bulvarı üzerinde 3. Sanayi Sitesi'nin önünde meydana geldi. Selman A.'nın (18) kullandığı 45 ALT 136 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, Mehmet K. idaresindeki 09 AOZ 808 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Selman A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera. Mert CONA / İZMİR, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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