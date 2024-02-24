Aydın'da Tır ve Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ali İhsan Mete'nin kullandığı 35 NK 078 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Ovaköy mevkisinde aynı istikametteki Gökhan Gedik yönetimindeki 35 AJP 809 plakalı tıra arkadan çarptı.

Süleyman Çağatay Çoktutal'ın idaresindeki 44 ACC 660 plakalı otomobil de önündeki kazaya karışan otomobile çarptı.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 35 NK 078 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüleri ile 44 ACC 660 plakalı araçtaki yolcu Eda Çoktutal yaralandı.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ali İhsan Mete'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.