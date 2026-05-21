Aydın'da devrilen tırın sürücüsü öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın-Denizli Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü Mehmet Akif Kuzucu, devrilen aracında sıkışarak hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Akif Kuzucu'nun kullandığı 09 AEY 618 plakalı tır, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Denizli ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun