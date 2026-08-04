Aydın'da 40 Derece Sıcaklık: Cadde ve Sokaklar Boş Kaldı
Aydın'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceye ulaştı. Bunaltıcı sıcak nedeniyle kent genelinde cadde ve sokaklar neredeyse boşalırken, vatandaşlar gölgelik alanlar ve parkları tercih etti. Yüksek sıcaklıklar ayrıca orman yangını riskini de artırdı.
AYDIN'da hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi. Sıcak hava nedeniyle kent genelinde cadde ve sokaklar neredeyse boş kaldı.
Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kent merkezinde Eyyam-ı Bahur sıcakları nedeniyle termometreler 40 dereceyi gösterirken, vatandaşlar bunaltıcı sıcak nedeniyle gölgelik alanlar ile parkları tercih etti. Sıcak havanın etkisiyle cadde ve sokaklar, neredeyse boşaldı. Vatandaşların çoğu serinlemek için evlerinde ya da gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.
Vatandaşlar, yüksek sıcaklıklarla birlikte artan orman yangını riskine de dikkat çekti.