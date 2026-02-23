Haberler

Aydın'da bir kişi tartıştığı kayınpederini bıçakla yaraladı

Aydın'da bir kişi tartıştığı kayınpederini bıçakla yaraladı
Nazilli'de yaşanan tartışmada kayınpederini bıçakla yaralayan Ö.K. gözaltına alındı. Yaralı F.K.'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan tartışmada kayınpederini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, Ö.K. ile kayınpederi F.K. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpederini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Karnından ve göğsünden yaralanan F.K, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ö.K, ifade işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
