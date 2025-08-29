Aydın'da Tarla Günü Etkinliğinde Sorgum Sudan Otu Melezi Hasat Edildi

Germencik ilçesinde düzenlenen Tarla Günü'nde yüksek verimi ve dayanıklılığı ile öne çıkan sorgum sudan otu melezi hasat edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 190 üreticiye tohum dağıtıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen Tarla Günü'nde kaba yemler arasında yer alan ve verimiyle öne çıkan sorgum sudan otu melezi hasat edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Aydın Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ilçede Tarla Günü ve hasat etkinliği yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz törende yaptığı konuşmada, kentin önde gelen tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu, hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için kaliteli kaba yemin önem taşıdığını belirtti.

Yüksek verimi, kuraklığa ve sıcağa dayanıklılığıyla öne çıkan sorgum sudan otu melezinin üreticiler için önemli bir alternatif olduğunu ifade eden Temiz, bu yıl proje kapsamında 6 ilçede 190 üreticiye 10 ton 450 kilogram tohum dağıtıldığını ve projenin başarılı sonuçlar verdiğini anlattı.

Konuşmaların ardından hasat gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru da katıldı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
