Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.30 sıralarında çıkan yangın; 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan yapılan müdahaleyle saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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