Aydın'da Tarım Arazisinde Büyük Yangın

AYDIN'ın Çine ilçesinde tarım arazisi ile makilik alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırksakallar köyü yakınlarındaki tarım arazisi ile makilik alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.