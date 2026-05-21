Bozdoğan'da Tarihi Eser Operasyonu: Roma Dönemi Eserleri Ele Geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonunda, Roma Dönemi'ne ait 11 bronz sikke, 2 obje, 1 tahıl ezme taşı, 1 sütun ve 1 taş tekne ele geçirildi. Kaçak kazı yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Jandarma Komutanlığı Bozdoğan Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Piginda ve Bargasa Antik kentleri çevresindeki kültürel mirasın korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Bozdoğan ilçesinin kırsal Yazıkent Mahallesi'nde kaçak kazı yaptığı ve tarihi eser bulundurduğu belirlenen M.G.'nin (55) adresinde arama yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelinin ikametindeki aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 11 bronz sikke, 2 obje, 1 tahıl ezme taşı, 1 sütun ve 1 taş tekne ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli M.G. ise gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
