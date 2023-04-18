Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İ.B. idaresindeki 35 ABS 81 plakalı otomobil, Sultanhisar Kavaklı mevkisinde refüje çarparak takla attı. Diğer sürücülerin yardımıyla İ.B. araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen İ.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel