Aydın'da Sulama Kanalına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin sulama kanaletine çarpması sonucu 41 yaşındaki sürücü Ayşe Genel Gemici hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde sulama kanaletine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ayşe Genel Gemici (41) idaresindeki 09 ADZ 825 plakalı otomobil, Turanlar Mahallesi'nde yol kenarındaki kanalete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gemici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gemici'nin cenazesi işlemlerin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
