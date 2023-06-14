Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı.

Serdaroğlu Mahallesi'ndeki Yeşil Sokak'ta çıkan kavgada, A.O, tabancayla vuruldu. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İki şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Soruşturma kapsamında A.O. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen O.O. ve bir kişinin daha arandığı öğrenildi.