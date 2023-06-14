Üye Girişi
Haberi Paylaş
Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Köşk ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı.

Serdaroğlu Mahallesi'ndeki Yeşil Sokak'ta çıkan kavgada, A.O, tabancayla vuruldu. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İki şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Soruşturma kapsamında A.O. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen O.O. ve bir kişinin daha arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title