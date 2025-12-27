Haberler

Aydın'da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev alarak yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 21.30 sıralarında Aydın–Denizli Otoyolu Çeştepe mevkisinde İsmail K. idaresindeki 09 ADM 821 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangını fark edip, aracı yolun sağına çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif ticari aracın ön tarafını saran alevler, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangın sonrası araç, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
