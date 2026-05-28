Aydın'da dereye giren 17 yaşındaki genç öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde serinlemek için dereye giren 17 yaşındaki Ahmet Akdeniz, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
Konuklu Mahallesi Çaydere mevkiinde bulunan dereye giren Ahmet Akdeniz (17) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Haber verilmesiyle bölgeye gelen ekiplerin yardımıyla dereden çıkarılan Akdeniz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akdeniz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat