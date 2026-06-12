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Aydın'da 4 bin 500 adet ecza hap ele geçirildi; 3 gözaltı

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Aydın'da polisin düzenlediği narkotik operasyonunda 4 bin 500 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

AYDIN'da polisin düzenlediği operasyonda toplam 4 bin 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün öğle saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik Güzelhisar Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerden Eray E.'nin üzerinde 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Eray E.'nin ifadesinden yola çıkan polis, aynı gün akşam Şahin Ö. ve Ferhat D.'ye yönelik harekete geçti. Şüphelilerin kaldığı evdeki aramada; 4 bin adet sentetik ecza hap daha ele geçirildi. Şahin Ö. ve Ferhat D. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eray E. ve Ferhat D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Şahin Ö. serbest bırakıldı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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