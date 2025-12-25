Haberler

Aydın'da Sahte Şarap Operasyonu: 202 Litre Sahte Şarap Ele Geçirildi

Aydın'da Sahte Şarap Operasyonu: 202 Litre Sahte Şarap Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte alkol üretimi yapan bir adrese baskın düzenlendi ve 202 litre sahte şarap ele geçirildi. Operasyonda H.M. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 202 litre sahte şarap ele geçirildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kırsal Kızılcapınar Mahallesi'nde sahte alkol üretimi yapıldığını tespit etti. Belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekiplerin ev ve eklentilerinde yaptığı aramalarda 202 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.M. (72) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest

"Kütüphane" ile ilgili iddiası ortalığı karıştıran gazeteci için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Hindistan'da katliam gibi kaza, 9 ölü 21 yaralı

Katliam gibi kazada can kaybı korkunç boyutlarda
Yürek ısıtan anlar! Çöpten bulduğu müzik aletini bir anda çalmaya başladı

Çöpten bulduğu müzik aletini bir anda çalmaya başladı