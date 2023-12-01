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Aydın'da Sahte Rapor Çetesi Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

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Aydın merkezli 2 ilde, sağlıklı kişilerin, usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli hakim karşısına çıktı. B.M., H.Y. ve M.C. tutuklanırken, diğer 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

1'i KADIN 3 TUTUKLAMA

Aydın merkezli 2 ilde, sağlıklı kişilerin, usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden B.M., H.Y. ve M.C. tutuklanırken, diğer 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aydın Adliye Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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