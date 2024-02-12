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Aydın'da Sahte Para Operasyonu: 13 Bin 200 TL Ele Geçirildi

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Aydın'ın Söke ilçesinde 13 bin 200 TL'lik sahte parayı piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. H.C.S. tutuklanırken, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde 13 bin 200 TL'lik sahte parayı piyasaya sürmeye çalışan S.S. ve H.C.S., polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı. İşlemlerinin ardından H.C.S. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda belirlenen şüphelileri takibe alan polis, bugün öğlen saatlerinde bir işyerinde sahte 100 TL'lik banknotları piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Yakalanan S.S. ve H.C.S.'nin üzerinde yapılan aramalarda 13 bin 200 TL sahte para ve bu işten elde edildiği değerlendirilen 17 bin 910 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden H.C.S. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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