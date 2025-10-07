Haberler

Aydın'da Sağanak Yağışlar Yolları Su Bastı

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı caddeler ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile belediye ekipleri önlemler almak için hazır bekliyor.

AYDIN'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar suyla doldu.

Efeler ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Etkili yağmur sonrası bazı cadde ve sokak suyla doldu. Dereye dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Turuncu alarm verilen Aydın için Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
