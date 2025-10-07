Aydın'da Sağanak Yağışlar Yolları Su Bastı

AYDIN'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar suyla doldu.

Efeler ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Etkili yağmur sonrası bazı cadde ve sokak suyla doldu. Dereye dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Turuncu alarm verilen Aydın için Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzda bekliyor.