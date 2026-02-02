Aydın'da sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü; altında kalan 4 koyun öldü

AYDIN'da iki gündür aralıksız devam ve zaman zaman sağanak şeklinde yağana yağmur nedeniyle Efeler ilçesinde bir evin istinat duvarı yıkıldı. Toprak ve taş kütleleri altında kalan 4 koyun öldü.

Efeler ilçesine bağlı Ambarcık Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası toprağın yumuşaması nedeniyle bir evin bahçesinde bulunan istinat duvarı çöktü. İsa Çiftçi'ye ait 4 koyun yıkılan duvarı altında kaldı. Yapılan kontrollerde, göçük altında kalan hayvanların öldüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, toprak kaymasının devam etme riskine karşı inceleme başlatıldı. Yağış sürerken, mahallede riskli yapılar için vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. İtfaiye ve belediye ekipleri ölen hayvanları iş makinası ile çıkardı.