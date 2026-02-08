Haberler

Söke'de bir kısmı çöken yol ulaşıma kapatıldı

Söke'de bir kısmı çöken yol ulaşıma kapatıldı
Güncelleme:
Söke ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Kemalpaşa ile Ağaçlı mahalleleri arasındaki tali yolun bir kısmı çöktü. Ekipler, ulaşıma kapatılan yol üzerinde çalışma başlattı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kısmı çöken tali yol ulaşıma kapatıldı.

İlçede etkisini gösteren sağanak sonrası Kemalpaşa ile Ağaçlı mahalleleri arasındaki tali yolda çökme yaşandı.

Haber verilmesiyle bölgeye Büyükşehir ve Söke belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ulaşıma kapatılan yolda çalışma başlatıldı.

