Aydın'da Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alınan Doktor Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görevli bir doktor ve sekreteri, 'bıçak parası' adıyla bilinen rüşvet iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. Sekreter serbest bırakılırken, doktor adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BİRİ ADLİ KONTROL İLE 2 ŞÜPHELİ DE SERBEST

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K., 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen sekreter A.K. savcı tarafından serbest bırakılırken, doktor ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ise doktoru adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
