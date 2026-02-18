Haberler

Aydın'da ramazan ayı fener alayı ile karşılandı

Aydın'da ramazan ayı fener alayı ile karşılandı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde ramazan ayını karşılamak için düzenlenen fener alayında, vatandaşlar Türk bayrakları ve el fenerleriyle ilahi söyleyerek yürüdü. İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, ramazan ayına coşku ve heyecanla ulaştıklarını belirtti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde on bir ayın sultanı ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.

Efeler İlçe Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, Girne Mahallesindeki Külliye Camisi önünde toplandı.

"Hoş geldin ya şehri ramazan" yazılı pankart açan vatandaşlar, Türk bayrakları ve el fenerleriyle ilahi söyleyerek Yavuz Sultan Selim Camisi'ne kadar yürüdü."

Yürüyüşün ardından konuşma yapan İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, ramazan ayına coşku ve heyecanla ulaştıklarını söyledi.

Coşkun, "Hep beraber, ailecek Ramazan-ı Şerif'i, misafirimizi karşılıyoruz. Onu bağrımıza basıyoruz. İnşallah bir ay boyunca misafirimizi evimizde, gönlümüzde, kalbimizde, Allah'ın evinde yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA
