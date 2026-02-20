Aydın Büyükşehir Belediyesince 16 bin kişiye iftar verildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, ramazan ayı boyunca 500 bin kişiye iftar verileceğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların iftar yapabilmesi için kentin 10 farklı noktasına sofralar kuruldu.

Bu sofralarda toplamda 16 bin kişiye iftar verildi.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki iftara katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, yemek dağıtımında kendisi de yer aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çerçioğlu, ramazan ayı boyunca kent genelinde kurulacak iftar çadırlarında yaklaşık 500 bin vatandaşı ağırlayacaklarını belirterek, "Bu ay tabii ki 11 ayın sultanı... Birlik ve beraberlik demek. Tüm Aydın halkımızın ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Çerçioğlu'na AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de eşlik etti.