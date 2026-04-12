Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı

Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında engelli Arda Umut Balıkçı yaşamını yitirirken, annesi Zehra Puyan yaralandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Evdeki engelli Arda Umut Balıkçı (28) hayatını kaybederken, annesi Zehra Puyan (70) yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 2257 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında engelli Arda Umut Balıkçı hayatını kaybederken, annesi Zehra Puyan ise yaralandı. Puyan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Patlamanın nedenini belirlemek için ekipler, inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ara sokağa çekip şarj kablosuyla boğmaya çalışıp defalarca bıçakladı

19 yaşındaki genç kadına korkunç tuzak! Ara sokağa çekip...
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

Eski hakem de ünlüler operasyonunda gözaltına alındı
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek

Yardım için ABD'nin kapısını çaldılar, İran'dan kritik uyarı geldi
Katliam gibi kaza! 13 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Katliam gibi zincirleme kaza! 13 kişi feci şekilde can verdi
Ara sokağa çekip şarj kablosuyla boğmaya çalışıp defalarca bıçakladı

19 yaşındaki genç kadına korkunç tuzak! Ara sokağa çekip...
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde

İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

Erdoğan'la ilgili hadsiz çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor