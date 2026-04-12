Haberler

Aydın'da klima kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 70 yaşındaki Zehra Puyan yaralanırken, zihinsel engelli oğlu Arda Umut Balıkçı yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi 2257 Sokak'ta bir apartmanın birinci katında patlama sonrası yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında oğluyla yaşayan Zehra Puyan (70) yaralandı. Puyan'ın zihinsel engelli oğlu Arda Umut Balıkçı'nın (28) ise cansız bedenine ulaşıldı.

Puyan, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının klima motorunun patlaması sonucu çıktığının değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

