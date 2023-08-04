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Aydın'da Otoyol İnşaatında Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapımı süren otoyolun şantiyesinde çalışan bir kepçe operatörü, tamir etmeye çalıştığı kepçeden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekibi, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Erzurum'a gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapımı süren otoyolun şantiyesinde çalışan bir kepçe operatörü, tamir etmeye çalıştığı kepçeden düşerek hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi'nde yapımı devam eden Aydın-Denizli otoyolu inşaatında çalışan Kürşat Güler (24), kullandığı iş makinesinin yukarıda kilitlenen kepçesini tamir etmek için tırmandığı sırada yere düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güler'in cenazesi defnedilmek üzere Erzurum'un Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

Erzurum Nazilli Aydın Güncel Haberler

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