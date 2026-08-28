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Nazilli'de yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Bozyurt Mahallesi'nde otomobiliyle yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü A.G, jandarma ekiplerince adresinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. tutuklandı.

Olay

Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi Kanal Üstü Küme Evleri Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan S.K, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Jandarma ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatmış, olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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