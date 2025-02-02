Aydın'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ş.D'nin (70) kullandığı 06 DL 7743 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı Işıklı Kavşağı'nda B.G. (22) yönetimindeki 09 AJ 176 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.