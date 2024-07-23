Aydın'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
A.T'nin kullandığı 39 ACR 700 plakalı otomobil, Ünal Özgödek Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpıp devrildi.
Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve yanındaki M.T. yaralandı.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.