Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, 2 hektarlık alana zarar verdi.
AYDIN'da çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kahvederesi Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangın saat 05.00 sıralarında yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini öğrenilirken, yangının 2 hektarlık alana zarar verdiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel