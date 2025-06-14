Aydın'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Aydın'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dampınar Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan 6 helikopter, karadan da 16 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve dozerle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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