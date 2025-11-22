Aydın'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Bozdoğan ilçesi Kavaklı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgeden yükselen alevleri ve dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.