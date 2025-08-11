Aydın'da Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

AYDIN'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevlerin önü yerleşim yerleri ve ormanın blok olarak ağaçların bulunduğu kısmına ulaşmadan kesildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevlere müdahale sürüyor.