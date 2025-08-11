Aydın'da Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Aydın'da Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor
Germencik ilçesinde başlayan orman yangınında Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve su tankeri araçlarıyla yangına müdahale ediliyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması önlendi.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevlerin önü yerleşim yerleri ve ormanın blok olarak ağaçların bulunduğu kısmına ulaşmadan kesildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevlere müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
