Aydın'da orman yangını
DUTLUOLUK MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYORAydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, alevlerin yaklaştığı 150 hanelik Dutluoluk Mahallesi boşaltılıyor.
DUTLUOLUK MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYOR
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, alevlerin yaklaştığı 150 hanelik Dutluoluk Mahallesi boşaltılıyor. Jandarma ekipleri, köy halkının evlerini tahliye etmeleri için anons yaparken, vatandaşlar hayvanlarını da yanlarına alarak güvenli bölgeye gidiyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Melek FIRAT-Tolga TAHÇI/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı