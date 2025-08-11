Aydın'da Orman Yangını 2,5 Saate Kontrol Altına Alındı

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan 8 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer, havadan 4 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Alevler 2,5 saatlik müdahale sonucu saat 13.30 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre toplam 2 hektar tarım arazisi ve orman zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN,