Aydın'da Orman Yangını 2,5 Saate Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle 2,5 saat içinde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, yangın sonucu 2 hektar tarım arazisi ve orman zarar gördü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan 8 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer, havadan 4 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Alevler 2,5 saatlik müdahale sonucu saat 13.30 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre toplam 2 hektar tarım arazisi ve orman zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
